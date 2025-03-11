Тест-драйв летних шин Torero

Шинный вопрос этой весной остро встанет перед многими водителями: старый комплект давно нуждается в замене, а новый ещё недавно был либо дорогим, либо китайским. Год 2024 привнёс разнообразия, появились первые партии с конвейеров оживших российских заводов, но ценник всё ещё был высоким. Тем временем шины изнашивались, стирались, чинились и к весне 2025-го года пришли в негодность окончательно. Вердикт — безоговорочная замена. Благо, выбор сейчас уже есть, да и цены, кажется, образумились. Подробнее об одном из наиболее сбалансированных предложений на российском шинном прилавке — на Quto.ru

© Quto.ru

Осознать принципы, по которым отечественный водитель выбирает себе новые шины, довольно сложно. Одним важен бренд, другим — рисунок, третьим — тишина в салоне. Однако, некоторые универсальны параметры, которые важны каждому из отечественных пользователей, всё же есть: это цена и скорость износа. Шум, аквапланирование, экономия топлива — второстепенны. Надо чтобы шина была недорогая, крепкая, но не дубовая, легко переносила дорогу и не шумела, как колокол. Многого хотим, да? Но решение-то такое, кажется, появилось.

Всё новое — хорошо забытое старое. Этот вечный аргумент можно применить и к новой российской шине Torero MP47, которая, не особо того скрывая, является прямой наследницей Matador MP47: тот же калужский конвейер её выпускает, те же составы и смеси, те же материалы каркаса, тот же коллектив. Разница — буквы на боковине да производитель: отныне бывшим заводом Continental владеет АО «Кордиант», один из крупнейших отечественных шинных производителей, чьи предприятия способны выпускать до 15 миллионов покрышек в год. А что мы знаем про Matador MP47? Это классическая шина среднего ценового сегмента, которая звёзд с неба не хватала, но уверенно справлялась с поставленной перед ней задачей: долго и честно наматывать километры не самого ровного асфальта, держать удар и честно бороться со всеми превратностями русской дороги. Сохранил ли Torero MP47 эти характеристики?

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Испытывать новую отечественную шину довелось в Азербайджане, где есть, как оказалось, очень разные дороги. «Мулом» выступили тяжёлые седаны класса «комфорт плюс» — Toyota Camry и Kia K5. Первым делом — бакинские улочки, где уже много камер, но ещё мало порядка: рыскаем, резко тормозим, резко же трогаемся. Никакого дискомфорта и, честно говоря, никакого отличия с премиальной линейкой Gislaved, что производится на том же калужском заводе. Да и как себя может показать в городе новая покрышка на большом и тяжёлом седане? Вот именно: чтобы понять и оценить «фунт лиха», из города надо выезжать. Сказано — сделано, вот вам трасса: ровный асфальт, бетонный отбойник — магистраль! Ну, показывай, «Тореро», с чем пришёл.

Конечно, шумновато, пробивается сквозь корейскую шумоизоляцию явно лишние ноты, хотя много было сказано про специально сформированный для борьбы с «музыкальной нагрузкой» рисунок. Но ассиметрия дело своё делает — покрышка шумит. Лужа, и большая, прозрачно намекает, что четыре мощные канавки, даже канавы, что расположены рабочей плоскости колеса здорово справляются с аквапланированием, никуда машина не улетает, управление не теряется. Здорово, поехали быстрее. И наглее!

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Пока набирались смелости — трасса кончилась. Начались лёгкие, ни чета сочинским, серпантины, сельские тропки, бедные асфальтом, и озорные стада барашков, что с правилами дорожного движения хоть и не знакомы, но в корне не согласны. Выбегают, когда выбегается — изволь, водитель, понять и принять. И, желательно, отрулиться, чтобы дорожно-транспортного происшествия избежать. Одним словом, парк развлечений и для водителя, и для автомобиля. Что K5, что Camry — комфортные в управлении седаны, самые настоящие баржи, несмотря на все попытки инженеров сделать им жёсткую подвеску и драйвовую рулёжку. Нет там азарта, один сплошной релакс, перетоки которого водитель может самостоятельно варьировать правой ногой. Чуть быстрее — чуть медленнее, чуть веселее — чуть спокойнее. И в этом сложносочинённом процессе Torero MP47 настроения не испортила: уверенно, спокойно, без лишней пыли и спорного поведения. Просто хорошая новая шина, больше и сказать-то нечего.

Но тут начался гравий, а потом — и дождь. Здесь от покрышки требуется уже значительно больше, чем просто быть: под колёсами творится самый настоящий рукотворный хаос, который местные дорожники торжественно оставили всем водителям на радость. Отдельной «благодарности» стоят резкие и острые «ступеньки» на месте срезанного асфальта, который в некоторых случаях запросто могут и до грыжи довести. Однако, Torero MP47 и тут не дала никаких поводов для беспокойства: спокойно, уверенно, сдержанно, без подвигов и лишних сгоревших нервных клеток. Ехала и ехала, метр за метром размеренно выполняя свою работу.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Matador MP47 Hectorra были крепким середняком и достойным, определённо выверенным выбором для тех, кому много ездить по разным дорогам, особо не разбирая происходящего под колёсами. И Torero MP47 в полной мере этой стратегии придерживается: добротная, крепкая и, судя по некоторым факторам, долгоиграющая. А в контексте российской эксплуатации, когда срок службы куда важнее, чем любые другие опции, этот опционал играет решающую роль. Второй такой аспект — цена. И здесь MP47 — тоже вполне актуальны: стоимость комплекта популярной размерности приходится на отметку около 20 000 рублей, что является, по факту, «золотым сечением» для обладателей легкового автомобиля.

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С учётом вышеперечисленного, Torero MP47 — прямо сейчас крайне актуальная для России шина, и рассматривать именно этот продукт многим из автовладельцев стоит «во первых строках», как баланс цены, качества и ходовых характеристик.