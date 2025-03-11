КамАЗ, Sitrak или Shacman: назван самый экономичный грузовик

Автопоезда (каждый первозил 8-12 тонн коммерческого груза) прошли ровно 690 километров от Москвы до Петербурга, притом большая часть пробега пришлась на платную трассу М-11 «Нева». Во время движения водители выставили круиз-контроль на 85 км/ч по спидометру — это примерно 83 км/ч по GPS.

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В тесте сошлись магистральные 480-сильные тягачи КамАЗ-54901 К5, Sitrak C7H Max и Shacman X6000, а также региональная модель КамАЗ-54902 К5, обоудованная 400-сильным объёмом 8,9 литра.

У всех машин — 12-ступенчатые роботизированные коробки передач: у китайских грузовиков трансмиссия носит немецкую марку ZF, а у российских машин — «поднебесный» бренд Fast Gear.

Как уточняет «Авторевю», КамАЗ-54901 сейчас стоит чуть больше 9 млн, ­КамАЗ-54902 — около 8,2 млн, Sitrak C7H Max — от 8,8 до 9,6 млн, а Shacman X6000 — до 9,5 млн рублей.

Что касается результатов теста, то они таковы. Самый экономичный — КамАЗ-54901, чей расход топлива составил 25,3 л/100 км. Второе место уверенно занял Shacman, расходовавший 25,4 л/100 км.

Результат КамАЗ-54902 — 26,1 л/100 км, что объясняется «короткой» главной парой. Наконец, последнее место занял Sitrak, которому потребовалось больше всех дизеля — 29 л/100 км.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Между тем, КамАЗ нашёл способ, чтобы грузовики К5 стали популярнее, чем К3. Автогигант подготовил новую кабину: её сперва примерят пожарные автомобили, а затем — гражданские модели.