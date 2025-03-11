Новый iX3 проходит тестирование в жарком климате

Новый iX3 — не просто очередная модель в линейке X, а начало новой дизайнерской эры как для бензиновых, так и для электрических автомобилей компании.

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Кроме того, второе поколение iX3 станет первым автомобилем BMW, в котором будут использоваться аккумуляторы и моторы шестого поколения (Gen6). В салоне основное внимание будет уделено новейшей системе iDrive X. Перед официальной премьерой, запланированной на конец этого года, BMW активно демонстрирует прототипы нового iX3 во время испытаний в экстремально жарких условиях Южной Африки. Замаскированный кроссовер с серийным кузовом проходит финальные тесты, и, судя по всему, уже готов сбросить камуфляж и раскрыть свой окончательный облик. Фары и задние фонари нового iX3, виднеющиеся сквозь камуфляж, указывают на дизайнерские решения, позаимствованные у концепта Vision Neue Klasse X.

Внутреннее обозначение модели — NA5. По слухам, кроссовер станет немного длиннее и шире текущей версии, а также получит слегка увеличенную колесную базу. Кроме того, под капотом будет предусмотрено место для небольшого переднего багажника, что подтверждают шпионские фотографии прототипа. BMW обещает, что общая эффективность нового iX3 увеличится на 20% по сравнению с текущей моделью (G08), построенной на платформе CLAR.

Это станет возможным благодаря обновленной технической начинке, а также новым дизайнерским решениям, направленным на улучшение аэродинамики. Например, внедрение утопленных дверных ручек, которые уже заметны на тестовом прототипе, уменьшит сопротивление воздуха. В отличие от бензинового X3 (G45), новый iX3 создавался исключительно как электрический автомобиль, что позволило конструкторам избежать компромиссов при проектировании.

Несмотря на схожие габариты, новая архитектура обеспечит более эффективное использование пространства и увеличенный запас хода. BMW обещает, что все модели на платформе Neue Klasse смогут проезжать не менее 600 километров по циклу WLTP. iX3 же станет рекордсменом в своем сегменте, превысив 701 километр на одном заряде, что больше, чем у текущего iX. Новый iX3 станет предвестником целого ряда моделей на платформе Neue Klasse. К 2028 году BMW планирует выпустить не менее восьми электромобилей на этой платформе.

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В следующем году ожидается дебют электрического седана i3, а в дальнейшем могут появиться универсал i3 Touring и кроссовер iX4, хотя официального подтверждения пока нет. Таким образом, новый BMW iX3 не просто продолжает традиции бренда, но и открывает новую главу в истории электрических автомобилей немецкой марки.