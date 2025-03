BMW M5 получил яркий граффити-дизайн

Компания BMW предлагает новую M5 в 150 цветах и с опциональными карбоновыми элементами. Несмотря на такую вариативность, ни один из серийных экземпляров G90 не будет выглядеть так, как этот. Итальянский художник Давиде Вирдис создал уникальную версию баварского суперседана в рамках нового проекта BMW M Driving Experience Signature Series.

© rubmw.ru

Этот проект является частью программы BMW M Driving Experience и приглашает художников воплотить свои идеи на серийных автомобилях. Первая модель в линейке Signature Series — BMW M5 2025 года, оформленная в стиле граффити с множеством скрытых посланий.

Например, на капоте размещён крупный логотип "CMJT", расшифровывающийся как "catch me just turning" ("поймай меня, если сможешь, я просто поворачиваю"). Вокруг зарядного порта художник написал слово "snow" фонетическим алфавитом: "snəʊ". Другие детали кузова также содержат интересные элементы. На задних дверях можно увидеть надпись "Leftward Yank", которая отсылает к популярному в ралли термину "Scandinavian flick" (скандинавский разворот).

А на задних крыльях красуется фраза "Can we sit this one out?" ("Можем ли мы пропустить этот заезд?"), которая передает сомнения гонщиков перед стартом соревнования. Яркие оранжевые и неоновые цвета придают автомобилю особый характер, а граффити-дизайн делает его настоящим произведением искусства. BMW планирует представить этот единственный в своём роде M5, получивший название "M SNOW25", на предстоящих мероприятиях M Driving Experience.

По словам Давиде Вирдиса, он хотел передать "энергию и мощь" через нестандартное оформление автомобиля. Кузов седана украшен дополнительными надписями и элементами, создавая впечатление, будто автомобиль был персонализирован в культовой игре Need for Speed: Most Wanted. Он явно выделяется среди других автомобилей, которые BMW привозит на свои зимние мероприятия Snow & Ice Experience в Зёльдене (Австрия) и Арьеплуге (Швеция).

Этот M5 станет лишь первым экземпляром серии Signature Series — в будущем другие художники получат возможность создать уникальные версии автомобилей BMW.