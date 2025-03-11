Как не нарушить закон сразу после покупки машины

Приобретая автомобиль, теперь россияне фактически нарушают законодательство — передвигаются на транспортном средстве без полиса. Как действовать в этой ситуации, рассказал портал «АвтоВзгляд».

© Quto.ru

Автоюрист Евгений Дорохов разъясняет: правило «10 дней» по-прежнему действует для ситуаций, когда договор купли-продажи заключён в простой письменной форме. Если документ оформлен на портале «Госуслуги» или завизирован у нотариуса, то норма не работает.

«Вариантов у нового собственника, который заключил сделку через электронный государственный сервис или завизировал её у нотариуса, действительно немного», — говорит юрист.

По словам специалиста, есть два решения этой ситуации. В первом случае автовладелец, не имеющий полиса ОСАГО, вызывает эвакуатор и доставляет автомобиль по нужному адресу. Далее ждёт начала действия оформленного полиса. Второй случай рискованный — счастливый обладатель машины садится за руль и едет с осознанием нарушения законодательства.

Юрист советует автовладельцам, оформившим сделку в электронном виде или с привлечением нотариуса, оформлять полис сразу же, что ускорит процесс передачи информации в базу РСА.

Если человек всё-таки рискнул, но его остановил бдительный инспектор ГАИ, то при отсутствии полиса ОСАГО правоохранитель может выписать штраф — 800 рублей. При повторном нарушении — от трёх до пяти тысяч рублей.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Оформление сделки с помощью электронного сервиса очень удобно, но для сохранения средств и нервов покупателю всё-таки лучше оформить договор купли-продажи в простой письменной форме.