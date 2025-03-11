Chery Tiggo 7 и Jaecoo J7 могут получать 8-ступенчатый "автомат"

Chery завершает подготовку к старту продаж двух новых моделей с классическими гидротрансформаторами на рынке КНР, сообщает сайт "Китайские автомобили". Эти две модели - Chery Tiggo 7 Pro Max и Explore 06, известный в России как Jaecoo J7.

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Данные о новой трансмиссии содержатся в базе данных маркировки топлива. Так, согласно маркировке, оба кроссовера оснащены турбомотором 1.6 литра мощностью 186 л.с. и системой полного привода.

Новый автомат сделал Tiggo 7 и J7 прожорливее: средний расход топлива составляет 8,1 литра на 100 км. У версий с роботом они ниже - 7,5 литра. В городе модели с АКП тратят 11,8 литра бензина, на трассе - 6,9 литра. Также в маркировке отмечается, что при включении кондиционера потребление может вырасти до 30%.

Точная дата появления новых модификаций в продаже неизвестна. Ожидается, что версии с автоматом появятся и у российских Tiggo 7 Pro Max и Jaecoo J7.

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Напомним, что Chery Tiggo 7 Pro Max начнут выпускать в России под брендом Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.