Какие автомобили подешевели сильнее других на вторичном рынке

В феврале на «вторичке» произошли изменения: доля автомобилей отечественных марок выросла до 18 процентов, а доля «китайцев» впервые превысила пять процентов. В то же время южнокорейских, японских и европейских машин в объявлениях все меньше.

© Motor.ru

Наиболее заметно за февраль снизилась цена кроссовера Haval F7 первого поколения, подсчитали в «Авто.ру».

Haval F7 в феврале предлагали в среднем за 2,22 миллиона рублей. Это на 4,5 процента меньше, чем в январе. На втором месте в рейтинге самых подешевевших — Mercedes-Benz S-Class поколения W222: он стал доступнее на 3,6 процента и продавался в среднем за 6,75 миллиона. Замыкает тройку Renault Logan второй генерации с ценой 980 тысяч рублей и сокращением на 3,4 процента.

Далее следуют Cadillac Escalade четвертого поколения (-3 процента и 5,64 миллиона рублей), УАЗ «Патриот» (-2,9 процента и 733 тысячи), Renault Sandero (-2,7 процента и 1,21 миллиона), Exeed LX (-2,5 процента и 2,14 миллиона) и Haval Dargo (-2,4 процента и 2,72 миллиона рублей). Замыкают рейтинг два Geely — Emgrand EC7 и «первый» Coolray с падением средней цены на 2,4 и 2,2 процента до 468 тысяч и 1,91 миллиона рублей соответственно.

А подорожала сильнее всего отечественная Lada Niva (2131). Ее стоимость на вторичном рынке во второй месяц зимы выросла на четыре процента, до 544 тысяч рублей.

В целом средняя цена российской машины с пробегом не старше 15 лет осталась на прежнем уровне — 722 тысячи рублей. «Китайцев» предлагали в среднем за 2,2 миллиона (+20 тысяч к январю). Европейские, японские, корейские автомобили стоят больше — 2,41 миллиона.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Тем временем поток новых иномарок в Россию сокращается. В феврале ввезли только 16,2 тысячи машин — вдвое меньше, чем в январе. Объемы настолько низкие, что превосходят только ежемесячные показатели марта-сентября 2022 года.