Названо семь недостатков Chevrolet Cruze

Директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов рассказал, что Chevrolet Cruze пользуется большим спросом на вторичном рынке в РФ из-за хорошего оснащения и достойной управляемости, однако у модели есть и ряд слабых мест.

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Одним из важных недостатков является муфта впускного распредвала у моторов объемом 1.8. Как заявил Чистов в беседе с "Газетой.Ru", ее ресурс не велик и составляет лишь 100 тысяч километров. Кроме того, у машины есть проблемы с термостатом и прокладками теплообменника. Помимо прочего, автомобиль весьма требователен к качеству топлива, поэтому заправлять его бензином марки АИ-92 нежелательно.

Еще одним существенным минусом машины эксперт назвал слабое лакокрасочное покрытие. На пробегах до 40 тысяч километров на кузове образуются сколы, которые могут, в случае если за ними не следить, превратиться в очаги коррозии. Хлипкими являются и пластиковые бампера автомобиля, которые легко ломаются, особенно в зимний период. При этом стоимость новой неоригинальной детали внушительна и достигает 14 тысяч рублей, отметил специалист.

Механическая коробка передач Сruze, по мнению Чистова, весьма долговечна в случае своевременной замены масла раз в 100 тысяч километров. Если этого не делать, то передачи будут включаться туго, а трансмиссия может и вовсе заклинить.

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Эксперт подчеркнул, что седаны и хетчбеки с пробегом доступны на вторичном рынке по цене от 600 до 800 тысяч рублей. А главным плюсом, по его словам, является отсутствие недостатка в запчастях, благодаря масштабной унификации комплектующих у моделей концерна General Motors.

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