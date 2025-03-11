Китайская марка Hawtai покидает российский рынок

«Поднебесный» бренд Hawtai вышел на рынок летом 2014 года, презентовав публике кроссовер Hawtai Boliger, внешне напоминавший Porsche Cayenne, — премьера новинки состоялась на Московском международном автосалоне.

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В 2015 году КамАЗ и Hawtai Motor Group несколько неожиданно создали совместное предприятие, в рамках которого планировалось взаимовыгодное сотрудничество двух компаний.

Так, китайская сторона должна была собирать и продавать челнинские грузовики на территории Китая, а российская — наладить производство «поднебесной» техники на своих мощностях.

Этот проект оказался нереализованным. А сейчас, как сообщает «Авто Mail», Hawtai окончательно покидает российский рынок, ликвидируя юрлицо ООО «Хаотай Авто-Рус».

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Между тем, КамАЗ нашёл способ, чтобы грузовики К5 стали популярнее, чем К3. Автогигант подготовил новую кабину: её сперва примерят пожарные автомобили, а затем — гражданские модели.