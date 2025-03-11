Названы минусы самых ликвидных китайских авто

С ростом продаж новых китайских автомобилей в России, которые переживают настоящий бум после ухода многих брендов в 2022 году, растёт и предложение на "вторичке". Эксперты "Газпромбанк Автолизинг" назвал самые ликвидные иномарки из КНР.

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На первом месте списка - Haval Jolion. Кроссовер всем хорош, но есть и минусы: "пробивающая" на плохих дорогах подвеска, скромный объём багажника и задумчивый "робот". На второй позиции списка наибольшей ликвидности расположился Haval F7, жалобы на который в основном поступают из-за управляемости, высокого расхода и неудобного водительского места.

Geely Coolray - третий. Недостатки: скромный "зимний пакет", небольшой багажник и слабо ЛКП. Чувствительное лакокрасочное покрытие и у Geely Monjaro, который стал в списке четвёртым.

На пятом месте - одноклассник Coolray - Chery Tiggo 4 Pro. Нарекания к этой модели: слабая "шумка", не до конца продуманная эргономика, глюки мультимедиа.

Также в топ-10 ликвидных "китайцев" вошли: Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS35 Plus, Omoda C5, Tank 300, GAC GS8.

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