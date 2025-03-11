На Кубани камеры научились определять водителей без прав

ИИ система в автоматическом режиме сканирует транспортный поток, сравнивает номера автомобилей с базой данных, содержащей около 35 миллионов номерных знаков всех регионов России. В случае совпадения на экране устройства сотрудников ГАИ оперативно появляется уведомление для принятия мер по задержанию автомобиля. Также система может отправить уведомления через Telegram-бота для нескольких адресатов.

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Для эффективного использования этой технологии, экипажи ГАИ оснащены специальным программно-аппаратным комплексом, включающим камеру и ноутбук с установленным программным обеспечением. Такой подход позволяет работать системе даже в условиях плохой видимости и во время движения экипажа. Кроме того, система не требует постоянного подключения к базовой инфраструктуре, что делает её экономически выгодной.

Технология распознавания номеров автомобилей на основе ИИ также планируется для применения в Сочи, который является столицей Краснодарского края. Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил ТАСС, что система работает автономно и эффективно в различных условиях.

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Ранее в Краснодарском крае система «Купол безопасности» доказала свою эффективность. Также 12 человек стали обвиняемыми по делу о коррупции в 419-м госпитале Краснодара.