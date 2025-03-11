Названы пять иномарок по цене Lada Iskra

Серийное производство нового семейства автомобилей Lada Iskra стартует 19 апреля. В линейке будут представлены три модификации: седан, универсал и кросс-версия. Согласно предварительным данным, минимальная цена новинки от АвтоВАЗа составит 1,2 млн рублей.

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В России у Lada Iskra практически нет конкурентов в этом ценовом сегменте. Однако за границей за аналогичную сумму можно найти интересные альтернативы.

Например, в Индии можно приобрести кроссовер Skoda Kushaq в предтоповых комплектациях. Минимальная цена начинается от 789 000 индийских рупий, что эквивалентно примерно 800 тыс. рублей. Более дорогие версии обойдутся в сумму около 1 млн рублей.

Для любителей компактных хетчбэков в Южной Корее доступна обновленная версия Kia Picanto, которая там продается под названием Kia Morning. Топовая версия этой модели стоит 18 200 000 вон, или около 1,125 млн рублей.

Хотя курс рубля укрепился, купить Toyota в Японии за 1,2 млн рублей не получится. Зато в Китае это вполне реально, благодаря совместному производству Toyota с местной компанией GAC. Например, недавно представленный электрический кроссовер Toyota bZ3X стоит чуть дороже Lada Iskra — около 1,3 млн рублей.

Американский кроссовер Chevrolet Tracker, который не продается в США, можно приобрести в Канаде, Мексике, Казахстане и Узбекистане. В последнем, согласно официальному сайту, модель предлагается со скидкой — за 196 286 880 узбекских сум (примерно 1,3 млн рублей).

Как сэкономить на ТО

Что касается самого доступного кроссовера в России — Haval M6, то за 1,2 млн рублей его купить не получится. Однако в Китае это вполне возможно. Там модель с приставкой Plus продается дешевле: базовая версия с механической коробкой передач стоит 71 900 юаней (около 880 тыс. рублей), а вариант с автоматической коробкой — чуть больше 1 млн рублей.