Эксперт прокомментировал планы Toyota по возвращению в РФ

По словам Максима Давиденко, специалиста в сфере развития автомобильных продаж, японский автопроизводитель не намерен отказываться от перспективного российского рынка. Он убежден, что при благоприятных обстоятельствах Toyota предпримет усилия для восстановления утраченных позиций.

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Давиденко считает возвращение Toyota в Россию неизбежным, однако в какой форме это произойдёт, пока неясно. Для достижения прежних объемов продаж потребуется локализация производства.

Учитывая невозможность обратного выкупа активов, компания, скорее всего, построит новый завод (что потребует времени) или приобретет существующие производственные мощности. Альтернативным вариантом является контрактная сборка, о чем Давиденко заявил в интервью Autonews.ru.

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Ранее Stellantis сообщила о планах сделать рестайлинг моделей брендов Ram и Jeep. Также поток иномарок в Россию резко сократился.