Водителям напомнили, как безопасно ездить в туман

С потеплением во многих регионах России на дороги начал опускаться густой туман. Однако в госкомпании «Автодор» напомнили, что это достаточно опасное погодное явление, и автомобилистам стоит крайне внимательно проезжать отрезки пути с ограниченной видимостью.

«Предметы в тумане кажутся намного дальше, чем есть на самом деле, поэтому соблюдение дистанции вдвойне важно», — напомнили в госкомпании.

В первую очередь, водителям рекомендуют снизить скорость, включить светотехнику и противотуманные фары, а во время движения стоит минимизировать маневры и сосредоточить своё внимание на дороге.

Если же поездка предстоит длительная, то не лишним будет остановиться на площадке для отдыха или заправке. При этом остановка на обочине, особенно если речь идёт об автомагистрали, является опасной, но если она вынужденная, то из салона автомобиля лучше не выходить без светоотражающего жилета.