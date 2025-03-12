Названы новые автомобили, которые сильнее всего подешевели за год

Эксперты "Авито Авто" проанализировали информацию по средним ценам на новые автомобили в феврале 2025 года в России и сравнили их с данным за февраль 2024 года.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, средняя стоимость новой машины составила 2 980 000 рублей, однако некоторые модели за год потеряли в цене.

По данным специалистов, сильнее всего за год упала цена на автомобили марки Voyah (27,8%). На втором месте оказался бренд BMW с показателем в 21,3%. Почетное третье место занял отечественный "Москвич" (-15,9%). Далее идут GAC (-8,5%) и JAC (-4,6%).

В модельном рейтинге наиболее существенно снизились цены на Voyah Free - минус 23,8% по сравнению с февралем 2024 года. Второе и третье место достались моделям одного бренда: "Москвич 3" потерял в цене 18,4%, а "Москвич 6" подешевел на 18,1%. Четвертую строчку занял Chery Tiggo 4 Pro (-13,8%), а замкнула пятерку рейтинга Omoda S5 GT (-13,3%).

Руководитель продаж направления "Новые авто" компании "Авито" Артем Хомутинников заявил, что рост предложений превышает уровень спроса почти в два раза, поэтому снижение цен выглядит весьма закономерным. Рынок насыщен изобилием марок и брендов, что заставляет продавцов искать дополнительные финансовые инструменты для привлечения покупателей, резюмировал он.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

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