У фургона «Соболь NN» появилась бронированная версия

Машину оборудованы системой автоматического пожаротушения, комплексом видеонаблюдения и дополнительной шумоизоляцией.

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Но главная особенность — скрытое бронирование по второму классу защиты. Этот класс должен защитить пассажиров автомобиля от прямых выстрелов из малокалиберных пистолетов и охотничьих ружей.

«Главный центр специальной связи» заказал моно- и полноприводные модификации. Оба варианта оснащаются 2,5-литровым 150-сильным турбодизелем, с которым идёт шестиступенчатая механическая коробка.

Версия 4х4 имеет жёстко подключаемый полный привод, электронное управление раздаточной коробкой, блокировку заднего дифференциала и понижающую передачу.

В базовую комплектацию «Соболей NN» входят зимний пакет, антиблокировочная система тормозов, предпусковой подогреватель и многое другое, включая 9-дюймовый центральный тачскрин.

С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее

И продолжая тему комтранса. КамАЗ нашёл способ, чтобы грузовики К5 стали популярнее, чем К3. Автогигант подготовил новую кабину: её сперва примерят пожарные автомобили, а затем — гражданские модели.