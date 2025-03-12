Эксперт не понял идею приравнять электросамокатчиков к водителям

Эксперт не понял идею Минтранса приравнять электросамокатчиков к водителям. Он подчеркнул, что владельцы СИМ, в том числе и электросамокатов, приравнены к водителям автотранспорта. Ранее Минтранс РФ подготовил поправки в ПДД, которые касаются пользователей средств индивидуальной мобильности. В частности, их предложено квалифицировать как водителей и наделить соответствующими обязанностями.

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«Я немного не понял, зачем это нужно, потому что у нас на сегодняшний день водитель средства индивидуальной мобильности уже является водителем. А средства индивидуальной мобильности являются разновидностью транспортного средства. То есть, следовательно, у нас уже, получается, с 2023 года приняли поправки, что тот человек, который управляет, допустим, электросамокатом, уже является водителем, просто ему не нужно иметь водительское удостоверение», — объяснил Шкуматов.

Эксперт уточнил, что на владельца СИМ не распространяются дополнительные требования для водителей, поэтому ему не нужно иметь ОСАГО. В случае, если предложенная поправка будет принята, то, скорее всего, владелец СИМ должен будет получать водительское удостоверение.

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Шкуматов предположил появление «какой-то соответствующей» категории.