Автоэксперт высказался о недостатках низкопрофильных шин

Собственник и руководитель автосервисов сети Fit Service Андрей Мершиев рассказал о недостатках низкопрофильных шин.

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«Низкопрофильные шины очень жёсткие, на них ездить не так комфортно, как на обычных. Покрышка сглаживает неровности дорожного покрытия, но чем ниже высота профиля, тем хуже шина справляется с этой задачей», — заявил Мершиев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ещё одним недостатком является повышенный риск повреждения диска при попадании колеса в яму.

Кроме того, низкопрофильные шины очень широкие, что увеличивает массу колеса, а это плохо отражается на работе подвески, добавил эксперт.

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