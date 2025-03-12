Дилеры начали выдавать Lada Vesta с новой "механикой"

Как выяснила "Российская газета", дилеры уже начали выдавать россиянам Lada Vesta с новой механикой. Так, в ДЦ "Прагматика" в Санкт-Петербурге покупатель приобрел версию SW Cross в комплектации Enjoy.

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По словам коммерческого директора сети дилерских центров "Прагматика" Александра Шапринского, новинка с 6-ступенчатой "механикой" может занять около 50% продаж в линейке Lada Vesta с двигателями 1,8 литра.

Напомним, седан с такой коробкой стоит от 1 796 000 рублей (комплектация Enjoy). Techno оценили в 1 961 000 рублей. Кросс-версии обойдутся в 1 914 000 и 2 072 000 рублей.

За универсал Lada Vesta SW надо заплатить 1 926 000 и 2 091 000 рублей, а вот Vesta SW Cross с 6-скоростной МКП доступна только в исполнении Enjoy за 2 034 000 рублей.

Передаточные числа новой коробки передач оптимизированы для экономии топлива, а также динамичного разгона. Так, максимальная скорость новой модификации увеличилась до 187-189 километров в час (в зависимости от типа кузова), а время разгона до 100 километров в час составляет 10,6 секунды - лучший показатель в семействе Vesta.

Проверенная испытаниями надежность шестиступенчатой механики составляет более 190 тысяч км. Подтвержденная на стендах долговечность свыше 380 тысяч км.

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Главной новинкой АвтоВАЗа в этом году станет Lada Iskra. Старт серийного производства назначен на апрель этого года. У дилеров машины должны появиться летом.