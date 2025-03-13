«Госуслуги Авто» получили сведения о полисах ОСАГО россиян

В приложении «Госуслуги Авто» появилась новая функция, обратила внимание «Газета.Ru». В обновленной версии стала доступна возможность предъявления полиса ОСАГО вместе с другими документами на машину.

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«Добавили полисы ОСАГО. Полный комплект документов на машину всегда под рукой», — говорится в описании новой версии «Госуслуг Авто» от 13 марта для операционной системы iOS.

Приложение «Госуслуги Авто» позволяет автомобилисту предъявлять инспекторам ГИБДД водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля в электронном виде, а также оплачивать штрафы. Функция предъявления электронных документов на машину действует в тестовом режиме, инспекторы вправе потребовать и бумажные документы.

Для того, чтобы информация о полисе ОСАГО подгрузилась в приложение, от автовладельца требуется разрешение на получение информации из автоматизированной информационной системы (АИС) «Страхование», которое нужно предоставить в основном приложении «Госуслуги».

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