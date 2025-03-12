Как западным автокомпаниям вернуть утерянное доверие россиян

Многие специалисты и эксперты после долгих и сложных баталий сошлись во мнении, что быстро и легко "беглым" брендам вернуться в Россию не получится. На это могут уйти месяцы и годы.

Если сложить все высказывания, то очевидным кажется один момент: шанс на возврат безусловно есть, но эти вопросы должны решаться не через голословные заявления отдельных представителей фирм, а на высшем уровне руководства автокомпаний. А как известно, вместо любых слов важнее всего дела, которые и смогут показать порядочность тех, кто искренне хочет вернуться.

Впрочем, даже если прозвучат официальные заявления, зайти в родные стены покинутых предприятий в РФ будет весьма не просто. Для подготовки к продажам им будет необходимо оформить ОТТС на каждую модель, а эта процедура займет не меньше полугода.

Да и отправка заказа на сборочный конвейер дело не пяти минут. Никто за короткой срок поставить целый автовоз новеньких транспортных средств не сможет. Следом в цепочке появляется долгая и сложная логистика, которая займет не меньше нескольких месяцев.

Не стоит забывать, что помимо прочего на отечественном рынке прочно обосновались китайские компании, которые сейчас предлагают весьма заманчивые условия для покупки своей продукции, а это значит, что ушедшим брендам придется долго вымаливать прощение у своей аудитории, чтобы снова начать успешные продажи.

По мнению портала "Автовзгляд", разговоры о возвращении, конечно, вызывают позитивный отклик в умах автолюбителей, но пока это не больше, чем красивые слова. А реальное появление на нашем рынке, если оно и случится, произойдет не раньше 2026 года, а может быть и позже.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Ранее "РГ" писала о том, что россияне, ожидающие возвращения именитых брендов, обвалили продажи новых автомобилей.