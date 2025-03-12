На продажу выставили "Франкенштейна" за 1 млн рублей

В РФ начались продажи "Франкенштейна" за 1 млн рублей с документами
В Тюмени на продажу выставили самоделку с документами - на объявление обратил внимание канал "Автопоток". Владелец утверждает, что "Илон Маск слизал "Кибертрак" с неё.
Известно, что работа над проектом была начата в 1976 года, на учёт автомобиль был поставлен шестью годами позднее. Под капотом - двигатель от "Москвича", коробка, соответственно механическая.
"На ходу. На номерах. Цена условна, предлагайте. Для блогеров под уничтожение будет дороже", - говорится в объявлении на сайте Drom.
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Условная стоимость - 1 000 000 рублей.