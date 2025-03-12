Владелец пожаловался на детонацию в Haval Dargo

Владелец Haval Dargo рассказал о сложностях при попытке завести свою машину. На работу автомобиля он пожаловался на портале Drive2.

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Однажды водитель услышал легкую детонацию в двигателе. Позже машина и вовсе начала глохнуть при попытке тронуться с места. Мужчине приходилось поднимать обороты, выжимая педаль газа почти до упора.

Когда россиянин заглушил двигатель и попытался завести его снова, то обнаружил, что мотор работает всего долю секунды и потом глохнет. Кроме того, загорелся Check и значок аккумулятора.

«Снова завожу, завелась, но с такими щелчками, как при севшем аккумуляторе, когда крутишь зажигание, зажигание крутит, но не заводится», — пожаловался автовладелец.

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Ранее была опубликована история россиянина, который тоже разочаровался в своем Haval. У машины с пробегом в 10 тысяч километров вышли из строя тормозные диски и колодки.

Ему также приходилось разбираться с постоянно горевшим сигналом тормоза. Кроме того, шумоизоляция оказалась настолько некачественной, что не получалось даже разговаривать с попутчиком.