Тягач «Валдай 45» получит российский двигатель ЯМЗ-770

Компания «Нижегородские грузовые автомобили», что выпускает тяжёлые грузовики на арендованных мощностях Горьковского автозавода, сразу заявляла, что модели, предоставленные восточным партнёром, будут обрастать российскими комплектующими. В их числе — двигатели Ярославского моторного завода.

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Сейчас двухосный тягач для магистральных перевозок «Валдай 45» оснащается «поднебесными» агрегатами — двигателем мощностью 470 л.с., роботизированной коробкой передач и пневматической задней подвеской.

Турбодизель ЯМЗ-770 — это новая разработка Ярославского моторного завода. Рядная «шестёрка» создана для грузовиков «Урал», автобусов ЛиАЗ и другой техники. При объёме 12,42 литра новинка может выдавать до 620 л.с. и 3000 Н∙м.

Как сообщил редакции Quto источник из компании «Нижегородские грузовые автомобили», в ближайшее время магистральный «Валдай 45», оборудованный ярославским мотором, отправится для прохождения испытаний.

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И продолжая тему комтранса. КамАЗ начал выпуск супертягача, способного тащить 100-тонный автопоезд. До конца этого года грузовой автогигант планирует сделать 40 таких грузовиков.