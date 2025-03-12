Автомобилями Voyah теперь можно управлять через приложение

У российских владельцев автомобилей Voyah появилось мобильное приложение. На экран смартфона выводятся уровень заряда высоковольтной батареи, статус зарядки тягового аккумулятора, а такж прогноз пробега. Официальный «софт» для дистанционного управления гибридами Voyah является собственной разработкой бренда.

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В режиме реального времени показаны температура охлаждающей жидкости, температура батареи и уровень напряжения 12-вольтового аккумулятора. В случае разряда последнего пользователь получит пуш, а сам автомобиль подзарядит аккумулятор.

Также через смартфон можно отключить сигнализацию и открывать машину. Функция «Удалённое управление» помогает поддержать комфортную температуру — предварительный обогрев или охлаждение салона запускаются дистанционно.

У каждого пользователя есть возможность заряжаться на более чем 800 зарядных станциях по всей России — в разделе приложения «Зарядки» пользователю открывается подробная карта со свободными на текущий момент ЭЗС.

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