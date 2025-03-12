Ввоз праворульных машин в Россию превысил импорт леворульных

В период с 2022 по 2024 год в нашу страну было импортировано более 1 млн подержанных транспортных средств, только в 2024-ом объём достиг 395 тысяч единиц техники. При этом доля автомобилей с правым расположением руля в общем импорте машин с пробегом достигла 60,5%, на долю «леворулек» приходится 39,5%. При этом до 2022-го ситуация была обратной, и 85% подержанных машин имели руль слева.

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Аналитик отмечает, что наибольшим спросом у россиян пользуются праворульные Toyota и Honda — на эти два бренда пришлось 41,1% и 27,6% импорта. Помимо этого, в Россию активно ввозились Nissan (8,7%), Subaru (5,0%), Suzuki и Mazda (по 4,0%).

Что касается автомобилем с левым расположением руля, то лидируют в списке немецкие и корейские бренды. В лидерах значатся BMW (16,3%), Kia (13,5%), Hyundai (9,6%), Volkswagen (7,2%), Mercedes-Benz (5,7%) и Audi (5,1%).

Тем временем сообщается, что Китай остаётся главным импортёром легковых машин в Россию. Данные февраля 2025 года зафиксировали падение автоимпорта на 73% от года к году — до 16,2 тысячи единиц, а на вторичном рынке — на 20%, до 18,5 тысячи единиц. В феврале 2024 года новых машин было импортировано 31,9 тысячи единиц, подержанных — 9,4 тысячи единиц. Такое резкое падение импорта эксперты объясняют снижением потребительского спроса и затовариванием российских складов.

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Сами автопроизводители из КНР в РФ начнут блокировать ввезённые по параллельному импорту внедорожники Rox 01. Китайский концерн Simomach объявил о внедрении системы контроля для автомобилей, не предназначенных для определённых рынков. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, все машины, которые ввезены в нашу страну по «серой» схеме после официального старта продаж в России, будут заблокированы.