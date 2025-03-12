Названы самые угоняемые машины в России

По итогам прошлого года в России первое место по угонам среди застрахованных автомобилей заняли китайские машины, второе — корейские, третье — российские. Наибольшей популярностью у правонарушителей пользовались машины брендов Hyundai и Chery, между которыми разница в угонах составляет всего один автомобиль. Следом идут модели Kia и Lada.

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Эксперт считает, что основной причиной угонов сейчас являются дефицит запчастей и сроки их поставок в нашу страну. Всё чаще автомобили угоняют «под заказ», но это касается ряда корейских моделей, например, Santa Fe или Sorento, и некоторых премиальных моделей из Китая. В глубинке таким образом могут угонять и российские машины.

«Технически можно угнать любой автомобиль, способов достаточно много. Поэтому самая надёжная защита на сегодняшний день — не оставлять автомобиль надолго без присмотра», — подытожил эксперт.

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Ранее стало известно, что Ford снимает с производства популярную в России модель Ford Focus. Компания приняла окончательное решение сосредоточиться на выпуске кроссоверов и «культовых» моделей — Bronco, Mustang и Raptor, о чём заявляла в прошлом году, ссылаясь на новую стратегию бренда. Последний автомобиль Focus сойдет с немецкого конвейера в ноябре 2025 года. Одновременно с этим завершится приём заказов на модель.