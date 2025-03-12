Эксперты назвали «злом» переходники для зарядки электрокаров

Эксперт Долматов объяснил, почему адаптеры для зарядки электрокаров — «зло». Владельцы электромобилей китайского производства часто вынуждены дополнительно приобретать переходники для возможности заряжать транспорт от станций европейского стандарта. Почему лучше отказаться от покупки подобных аксессуаров, редакции Quto разъяснил руководитель проекта SKAT ELECTRO НПК «Бастион» Евгений Долматов.

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Существуют переходники двух типов — к зарядным системах переменного и постоянного тока. Цена первых колеблется от 3 до 9, а вторых — от 80 до 250 тысяч рублей. При этом использование этих аксессуаров может доставить массу неудобств.

«Главный минус дорогостоящих переходников к зарядным электростанциям постоянного тока — отсутствие в комплекте аккумуляторных батарей (АБ) у большинства моделей», — говорит эксперт.

Аккумулятор требуется для питания контроллера заряда и другого встроенного оборудования. При этом «умные» зарядки вдобавок требуют обслуживания, включая обновление программного обеспечения.

«Кроме того, не стоит забывать, что переходники — соединение дополнительное. А значит, это дополнительные места возникновения риска», — отметил Евгений Долматов.

Адаптеры подвержены воздействию окружающей среды, не исключено попадание грязи. И у недорогих, и у дорогостоящих переходников по разным причинам вдобавок могут перегреваться контакты.

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Кстати, в Минпромторге утвердили конфигурацию ЗЭС: зарядные системы должны иметь китайский (GB/T) и европейский (CCS2) разъёмы, а третий производители могут выбирать сами.