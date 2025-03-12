Сенатор заявил, что в РФ не нужны водительские права на самокаты

В Совете Федерации считают, что возможное введение водительских прав на средства индивидуальной мобильности (СИМ) является преждевременной мерой. Об этом заявил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

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По мнению политика, больше пользы для безопасности дорожного движения принесёт системная подготовка будущих водителей, а также внедрение в учебных заведениях обучающих программ по основам дорожного движения и безопасному использованию самокатов.

«Эти меры помогут снизить количество нарушений и повысить безопасность», — считает Шейкин.

Как эти меры помогут бороться со взрослыми нарушителями, сенатор не уточнил. Однако он согласился, что в российских ПДД необходимо прописать запрет на езду на электросамокатах с пассажирами.

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