Сенатор заявил, что в РФ не нужны водительские права на самокаты

Сенатор заявил, что в России не нужны водительские права на самокаты
В Совете Федерации считают, что возможное введение водительских прав на средства индивидуальной мобильности (СИМ) является преждевременной мерой. Об этом заявил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.
По мнению политика, больше пользы для безопасности дорожного движения принесёт системная подготовка будущих водителей, а также внедрение в учебных заведениях обучающих программ по основам дорожного движения и безопасному использованию самокатов.
«Эти меры помогут снизить количество нарушений и повысить безопасность», — считает Шейкин.
Как эти меры помогут бороться со взрослыми нарушителями, сенатор не уточнил. Однако он согласился, что в российских ПДД необходимо прописать запрет на езду на электросамокатах с пассажирами.
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«СИМ рассчитаны на одного человека, и их конструкция не предусматривает дополнительную нагрузку. При движении с пассажиром ухудшается баланс, увеличивается тормозной путь, а управление становится менее предсказуемым. Особенно опасно это на высокой скорости, при резких манёврах или движении по неровной поверхности», — отметил политик.