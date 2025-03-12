Какое ДТП может обанкротить водителя

За 2024 год москвичам пришлось суммарно отдать больше 16 млн рублей Московскому метрополитену за простой трамваев в результате ДТП. Причина — потеря выгоды общественным транспортом. Доказать свою невиновность практически невозможно, а страховка почти никогда не поможет. Какие еще аварии могут обернуться для водителя банкротством — в материале «Газеты.Ru».

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В столичном Департаменте транспорта напомнили московским водителям, что ДТП на трамвайных путях обойдется им в целое состояние. По подсчетам ведомства, 1 минута задержки трамвая стоит 6 тыс. рублей — и это если не считать другие трамваи, которые останавливаются на рельсах следом.

В 2024 году 73 судебных решения о задержках трамваев вынесли в пользу Московского метрополитена (владеет трамвайной системой столицы).

«Мы стремимся сократить количество задержек по вине постороннего транспорта: для этого отделяем пути, строим платформы и проводим постоянную работу по взысканию ущерба с виновников остановки движения», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Дептрансе отметили, что если на путях случается ДТП без пострадавших, то водители трамваев предлагают освободить проезжую часть. В случае, если автомобилист отказывается покидать место аварии и задерживает городской транспорт, то с него в судебном порядке взыскивают ущерб за остановку движения.

По данным ведомства, средний ущерб за один случай задержки трамваев составляет более 220 тыс. рублей.

Такую сумму обычно взыскивают за остановку трамвайного движения на 36 минут. За 2024 год москвичам суммарно пришлось отдать свыше 16 млн рублей за задержку трамваев.

Суд на стороне «рогатого»

В судебной практике обращения по взысканию упущенных выгод в результате ДТП встречаются часто, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автоюрист Лев Воропаев. Как правило, жалобы касаются сорванных пассажирских перевозок, а также невозможности использования по прямому назначению такси и грузового транспорта.

«В этой ситуации перевозчики, собственники и владельцы бизнеса обращаются к виновным в ДТП за взысканием упущенной выгоды», — отметил Воропаев.

Эксперт подчеркнул, что конечная сумма упущенных выгод должна быть доказана в судебном порядке. Если обоснования покажутся суду недостаточными, то лицу, которое утратило возможность получить прибыль, могут отказать в удовлетворении его просьбы.

Однако у Московского метрополитена есть свои принципы расчета, которые ведомство принимает нормативными документами, подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Если трамвай не был виновником ДТП, то отказаться от этих штрафов и выплат не получится. Такая же история и с метро. Люди, которые падают под поезда, потом еще оказываются должны денег», — предупредил он.

Аналогичное мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, доказать свою невиновность в суде будет крайне сложно.

«Сегодня никаких нормальных методик расчета упущенной выгоды не существует. И никто не знает, сколько трамвай мог бы перевезти людей, если бы он не стоял на путях — могут ведь быть ситуации, когда среди пассажиров одна половина являлась льготниками, а другая — «зайцами», — пояснил эксперт.

Однако Радько подчеркнул, что в подобной практике есть некие усредненные цифры, в том числе и у Московского метрополитена.

Самые дорогие ДТП

По мнению Радько, ДТП с трамваями — это одно из самых разорительных дорожных происшествий для виновника. Дело в том, что эти транспортные средства имеют документы, в которых указывается среднее количество перевезенных пассажиров. В зависимости от их количества и будет рассчитываться упущенная выгода.

Антон Шапарин добавил, что разорить водителей также могут и ДТП с автобусами. По его словам, в отношении этих транспортных средств действует такая же логика, как и в случаях с трамваями.

Серьезную финансовую угрозу представляют аварии и с грузовиками — им будет сложнее доказать в суде свою правоту, однако такие случаи имеют место, заявил автоюрист Радько. Например, грузоперевозчик может потерять контракт в результате задержки из-за ДТП или опоздать с доставкой, что приведет к неустойке.

«У меня была история в практике, когда водитель большегруза попал в небольшое ДТП. В результате он не прибыл на пункт погрузки согласно заявке, и был вынужден заплатить порядка 2 млн рублей неустойки своему заказчику. Потом он эти 2 млн рублей неустойки пытался взыскать с виновника ДТП», — рассказал Радько.

По его словам, иски об упущенной выгоде в суд могут подавать и таксисты, однако такие случаи — редкость. Для этого водителям придется предоставить данные о среднем заработке в час. Например, если зарплата таксиста в час составляет 1 тыс. рублей, то за два часа простоя он может попытаться взыскать выгоду с виновника ДТП через суд.

Еще одна угроза для автомобилистов — аварии с ретроавтомобилями, на которые чрезвычайно сложно найти необходимые детали. Шапарин предупредил, что ДТП с такими машинами могут привести к банкротству водителя из-за невозможности выплатить огромный долг.

«Один бампер ретроавтомобиля может выйти на 250 тыс. рублей. Железная складная крыша — на 1,5 млн рублей. Все это рассчитывается оценщиком после ДТП, выставляется по каталогам стоимость запчастей и восстановительного ремонта. И суммы могут быть более чем впечатляющими. Поэтому человек с высокой степени вероятности пойдет после такой аварии на банкротство», — уверен вице-президент НАС.

Шапарин отметил, что чрезвычайно дорогими для автомобилистов также выходят аварии с люксовыми марками типа Rolls-Royce. Причиной тому — очень дорогие запчасти и ремонт в десятки миллионов рублей.

Автоюрист Радько посоветовал автомобилистам максимально быстро освобождать место ДТП, если оно приводит к простою общественного транспорта: достаточно будет зафиксировать расположение автомобиля с помощью фото, потом отъехать в сторону и дальше оформить аварию по установленному порядку.

А что страховка?

В российских страховых организациях «Газете.Ru» рассказали, что в подобных авариях водителю не поможет даже расширенное ОСАГО — ДСАГО (добровольное страхование автогражданской ответственности). Директор домена «Каско» компании «Ингосстрах» Артем Яковлев пояснил, что этот полис покрывает разницу между суммой возмещения ОСАГО и реальным ущербом. Например, максимальная выплата по ОСАГО составляет 400 тыс. рублей, а реальный ущерб в результате ДТП вышел на 1 млн рублей, в этом случае ДСАГО компенсирует 600 тыс. рублей разницы.

«Ущербы от простоя общественного транспорта не покрываются, так как нет практики расчета и законодательной базы для определения стоимости простоя», — добавил он.

В пресс-службе СК «Росгосстрах» заявили, что ОСАГО не покроет упущенную выгоду для владельца бизнеса.

«Ответственность владельца ТС за причинение морального вреда или возникновение обязанности по возмещению упущенной выгоды (например, за простой общественного транспорта), согласно ст. 6 закона об ОСАГО, относится к исключениям. Пострадавший (транспортное предприятие) может добиваться возмещения ущерба в рамках Гражданского кодекса», — заявили в компании.

Стандартный договор по ДСАГО также не покрывает упущенную выгоду. Однако автоэксперты говорят, что условия договора могут разниться в зависимости от компании, поэтому водителям стоит внимательно читать условия договора. Тем не менее, по словам Шапарина, водители редко имеют расширенную страховку, а денежные лимиты полисов в любом случае не бесконечны.