Эксперт назвал минусы низкопрофильной резины

Руководитель автосервисов сети Fit Service Андрей Мершиев заявил, что автомобили на низкопрофильных шинах обладают лучшим управлением, легче проходят повороты и имеют красивый внешний вид. Однако, как рассказал эксперт "Газете.Ru", такие покрышки имеют малый уровень комфорта в движении и быстрее приводят в негодность элементы подвески.

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По мнению специалиста, подобная резина очень жесткая и передвигаться на ней не так удобно, как на обычной. Колесо сглаживает неровности дорожного покрытия, но чем ниже высота его профиля, тем хуже шина справляется с этой задачей, рассказал он.

Еще одним минусом низкого профиля эксперт назвал повышенный риск повреждения колесного диска при попадании в яму. Причиной этого является плохое качество амортизации неровности полотна. Кроме того, острые края асфальта могут легко повредить боковину корда.

Низкопрофильные покрышки отличаются большой шириной, что увеличивает массу колеса и отрицательно сказывается на работе подвески. При движении по плохим дорогам создаются вибрации и колебания, быстро разбивающие ее элементы.

Основным же недостатком такой резины, по словам Мершиева, является ее высокая цена.

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