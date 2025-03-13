Эксперт назвал лучшие по соотношению цены и качества шины

По словам эксперта, решив поменять изношенные покрышки, нужно оценить свои финансовые возможности и исходить из них. Шины корейских брендов будут отличным вариантом для тех автолюбителей, кто не может позволить себе покупку европейской и американской продукции.

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Очевидно, что премиальные шины отличаются более высоким качеством, но «есть хороший средний уровень». И на сегодняшний день это корейская и японская продукция, говорит он.

Хайцеэр советует с осторожностью относиться к покрышкам, которые уже были в использовании. Он напомнил, что шины меняются парой, потому что износ на одной оси должен быть одинаковый вне зависимости от типа привода.

«Как вариант, если у вас одна из покрышек повредилась, то попробуйте купить бывшую в использовании точно такого же возраста и такой же марки… Многие пытаются и больше 10 лет эксплуатировать шины, что на самом деле неправильно. Но лучше в конце концов купить подешевле, но новые, а не продолжать ездить на старых, которые потеряли уже все свои свойства», — подытожил Хайцеэр.

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Накануне УАЗ отчитался о продажах. В последний месяц зимы в России было реализовано 1 650 новых автомобилей УАЗ, что на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый значительный объём продаж в отчётный период пришёлся на семейство коммерческих машин СГР — 766 единиц, что соответствует доле 46,4% от общего количества проданных машин марки.