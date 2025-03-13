Юрист предупредил о штрафе за езду на зимней резине летом

Россиянам рассказали, что в летний период за езду на зимней резине предусмотрен штраф.

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С 1 июня по 1 сентября в России автомобилистам запрещено ездить на зимних шипованных шинах. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

Он отметил, что зимняя резина летом входит в список неисправностей транспортного средства, при которых не разрешена эксплуатация машины. За ее использование предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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По словам юриста, зимнюю резину нельзя использовать, так как из-за нее увеличивается тормозной путь, повышается расход топлива, а также езда на ней создает шум, передает "Прайм".