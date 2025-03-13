На продажу выставили "копейку" 1972 года почти без пробега

В Челябинске на продажу выставили 53-летний ВАЗ-2101 с пробегом 4,4 тысячи километров. Цена - 1,8 млн рублей.

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"Копейка" 1972 года в светло-сером цвете и с красной отделкой салона. Владелец утверждает, что автомобиль полностью в заводском состоянии, все родное, включая покрышки, диски, лампочки, болты. Однако на этом фоне выделяется "тюнингованная" рукоятка КПП с популярной в былые года "розочкой".

"Капсула времени" оснащена двигателем 1.2 литра (59 л.с.) с электронным зажиганием и 4-ступенчатой механической коробкой передач.

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Ранее "РГ" рассказывала, что в продаже появился ВАЗ-2102, выпущенный в 1975 году, с пробегом 13 тысяч км. Цена немногим ниже - 1,5 млн рублей.