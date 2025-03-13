В РФ снизилась стоимость подержанных машин от частных продавцов

Специалисты компании "Авто.ру Бизнес", проведя анализ российского рынка подержанных автомобилей в феврале текущего года, выяснили, что медианная стоимость автомобилей с пробегом от "частников" снизилась, в то время как цены у автосалонов значительно подросли. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в "РГ".

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В последнем зимнем месяце на сайтах бесплатных объявлений специалистами было обнаружено 1 730 000 предложений о продаже подержанных авто. Это цифра на 10% больше, чем в декабре 2024 года, и на 7% - чем в январе этого года.

В феврале у дилеров наблюдался рост стоимости машин с пробегом после снижения цен в начале 2025 года. За месяц средняя цена выросла на 8% - с 1 964 000 рублей до 2 118 000 рублей. В то же время расценки на подержанные автомобили от частных лиц практически не изменились. В феврале средняя стоимость таких машин на классифайдах составила 1 279 000 рублей, что на 0,5% ниже, чем в январе.

Первенство в экономклассе сохраняется у модели Lada Granta. Её медианная цена в нашей стране составила 656 841 рубль, а средний срок продажи - 39 дней. В феврале отечественный седан купили 11701 раз. На втором месте находится Lada Vesta (1 006 375 рублей). На третьей строчке Kia Rio (1 260 234 рубля).

Среди автомобилей среднего класса лидирует японская Toyota Camry с 5407 проданными экземплярами, в среднем этот автомобиль обходился россиянам в 2 700 253 рубля и продавался за 41 день. Второе место занимает Toyota RAV4 (2 918 689 рублей). Замыкает список Skoda Octavia (1 608 992 рубля)

В премиум-сегменте продолжают лидировать немецкие автомобили. Чаще всего приобреталась модель BMW 5 серии - 2575 раз, средняя цена на нее составила 4 077 842 рубля, средний срок продажи - 47 дней. На втором месте - Mercedes-Benz E-класса (3 834 369 рублей). Чуть ниже расположился BMW X5 (6 317 706 рублей).

По словам директора по развитию и продажам компании "Авто.ру Бизнес" Даниила Шкурыгина, дилеры с осторожностью выкупают автомобили и чаще при приобретении делают ставку на свежие машины в хорошем состоянии, снижая тем самым долю возрастных моделей на своих складах, что в общем приводит к увеличению цены в прайс-листах.

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