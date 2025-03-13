На Ozon начались продажи автомобилей с пробегом

Категория "Транспортные средства" на маркетплейсе Ozon пополнилась автомобилями с пробегом от проверенных дилеров, говорится в сообщении одного из партнёров сервиса, компании Pango Cars.

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"Все машины на онлайн-витрине гарантированно есть в наличии у дилера по указанной стоимости. Например, на Ozon уже можно найти Audi, Geely, Jetour, Lada, Haval и другие авто с пробегом", - заявили в пресс-службе Pango Cars.

На начальном этапе география продаж ограничена Москвой, Московской областью и Краснодаром. Перед покупкой клиент может запросить диагностическую карту и историю автомобиля в чате с продавцом.

Приобретение осуществляется только по предоплате, после осмотра машины клиент может оформить отказ. В этом случае маркетплейс выступает в качестве гаранта возврата денежных средств.

Заявлено, что все представленные машины прошли техническую и юридическую проверки. Конкретно в случае с Pango Cars действует постгарантийная поддержка на основные узлы и агрегаты в течение года или по достижении 20 000 км пробега при соблюдении условий эксплуатации.

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Ранее "РГ" рассказывала, что продавцов подержанных автомобилей могут обязать проводить техосмотр перед продажей б/у авто. Эксперты считают, что это приведёт к росту цен на подержанные машины.