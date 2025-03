Lynk & Co выходит на рынок Казахстана с двумя моделями

Lynk & Co, входящая в холдинг Geely, еще в 2022 году ждали в России, однако из-за всем известных событий запуск бренда не состоялся. Теперь же выяснилось, что Lynk & Co расширяет территорию продаж — она охватит Казахстан. В соседней стране во втором квартале 2025 года начнут продавать две модели: седан Lynk & Co 03 и кроссовер Lynk & Co 09.

© Motor.ru

Lynk & Co — одна из премиальных марок Geely, которая представлена в Китае и за его пределами. В начале этого года холдинг пересмотрел структуру своих суббрендов, выведя Lynk & Co под Zeekr: 51 процент капитала Lynk & Co достался Zeekr, остальные 49 процентов акций остались у Geely. Обе марки будут выпускать как гибриды, так и электромобили, при этом за Lynk & Co закрепят ценовой сегмент до 300 тысяч юаней (3,6 миллиона рублей), а Zeekr — выше этой отметки.

© Lynk & Co

Что же касается Казахстана, то официальным партнером Lynk & Co в стране стал ТОО Lynk Auto, входящий в состав Orbis Auto. Для местного рынка подтверждены две модели, седан с индексом 03 и кроссовер 09, которые будут продаваться в существующих дилерских центрах Zeekr в Астане, Алматы и Шымкенте. Orbis обещает клиентам полную гарантию автопроизводителя и сервисную поддержку.

В Китае Lynk & Co 03 доступен с двухлитровым мотором мощностью 254 в связке с семиступенчатым «роботом», привод у такого седана передний. Есть и более мощный полноприводный вариант с 265-сильным двигателем и автоматом. Стоит модель 156,8-218,8 тысячи юаней (1,9-2,6 миллиона рублей). Lynk & Co 09 — это ближайший родственник Volvo XC90, который предлагается с мягкогибридной силовой установкой и полным приводом. Он стоит 258,8-265,8 тысячи юаней (3,05-3,2 миллиона рублей).

Обе эти модели, как и другие автомобили Lynk & Co, можно купить и в России, их поставляют к нам по параллельному импорту. В ноябре у Lynk & Co появился «официальный дистрибьютор» в лице компании DreamSmart, которая презентовала на российском рынке гибридный кроссовер 08 стоимостью 6,99 миллиона рублей и электрический седан Z10 за 7,99 миллиона. По собственной информации «Мотора», эксклюзивный дистрибьютор Geely в России, компания «Джили-Моторс», не имеет отношения ни к этому мероприятию, ни к поставкам Lynk & Co на российский рынок. Сама Lynk & Co тоже официально о запуске в России не объявляла.