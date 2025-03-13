Geely вновь обошла по продажам Toyota

В Китае подвели итоги продаж новых автомобилей в феврале 2025 года, и Toyota снова проиграла Geely.

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Однако топ продаж возглавляет марка BYD с результатом 192 101 автомобиль, сообщает канал "Китайские автомобили". Второе место несмотря на все сложности в бизнесе сумел занять Volkswagen - 123 823 проданных авто.

Третье место - Geely, тираж китайской марки составил 119 366 машин. Toyota, расположившаяся на четвёртой строчке, не смогла преодолеть стотысячный рубеж: 82 274 авто. Пятёрку лидеров замкнула марка, созданная General Motors, SAIC и Wuling - Wuling Motors : 64 999 автомобилей.

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Тем временем, россияне якобы ожидают возвращения Toyota на отечественный рынок, но дилеры заявляют о неискренности желания клиентов, ни о состоятельности планов по возобновлению официального присутствия. Geely же времени не теряет: зарегистрировала новый бренд Nordcross, под которым мы получим официальные модели Lynk & Co.