Почему весной ломается печка в автомобиле

Неисправности системы отопления в автомобиле возникают преимущественно весной. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. По его словам, это связано с выходом из строя деталей, чей ресурс был исчерпан за долгую зиму.

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«Одна из основных причин неработающей печки – забитый салонный фильтр, который не пропускает необходимое количество воздуха в салон. Стоит проверить именно эту деталь в первую очередь. В некоторых случаях причиной может быть и забитый испаритель», – сказал эксперт.

Следующая проблема – загрязнение охлаждающей жидкости. Грязь, циркулируя вместе с жидкостью, забивает радиатор отопителя, циркуляция через него ухудшается и, соответственно, не хватает тепла в салоне.

Причина может быть и в неисправном термостате. Его иногда заклинивает в открытом положении и двигатель не нагревается до необходимой температуры. В результате – в салоне холодно, пояснил специалист.

Воздух или выхлопные газы в системе охлаждения также могут забивать печку, образуются воздушные пробки. В этом случае жидкость не может циркулировать через отопитель. Неисправная помпа тоже приводит к ухудшению циркуляция жидкости по системе охлаждения, предупредил Пономарев.

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