Автовладелец назвал главные минусы Chery

Россиянин Александр, купивший автомобиль Chery Tiggo 5, был вынужден провести немало времени, ремонтируя массу вышедших из строя деталей. Свою историю он опубликовал на портале Drom.

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По его словам, неисправностей было очень много. В тот или иной момент ремонта требовали: переключатель света, бензонасос, сальники распредвалов, передние стойки стабилизатора и гидравлический усилитель руля. Кроме того, отказывались работать лямбда-зонды (электронные датчики, измеряющие состав продуктов сгорания) и клапаны фазорегулятора. Кроме того, в салоне перестал загораться свет при открывании дверей.

Другие посетители этого портала также раскритиковали «китайца». Один из них обратил внимание на то, что машина нерентабельна и быстро теряет в цене.

Еще один автовладелец пожаловался, что у Chery большой расход топлива и ужасные тормоза. Что касается подвески, то это «вообще беда».

«Чувствуешь каждый стык, каждую ямку, каждый камень, на руль все это тоже передается», — написал он.

Кроме того, он посетовал на отсутствующий подогрев спинок, хрупкое лобовое стекло и некачественное лакокрасочное покрытие, из-за которого машина проржавела за полгода. Вдобавок вариатор оказался очень громким.

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