Что в китайских автомобилях не нравится самим китайцам

В Китае проанализировали статистику обращений в сервис. Выяснилось, что электрокары надёжнее автомобилей с ДВС, а местная продукция вышла на новый уровень.

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Методика Autohome Passenger Car оценивает качество транспортного средства на основе опросов реальных владельцев со сроком эксплуатации от 2 до 12 месяцев.

Качество продукции китайских автобрендов снова показывает положительную динамику: 158 против 156 PPH (количество проблем на каждые сто авто, меньше - лучше), в 2023 году показатель составлял 194 PPH.

Наиболее частые жалобы поступают на высокий уровень шума от шин и ветра, плохое распознавание речи (из-за большого количества диалектов), отсутствие во встроенной навигации объектов, запахи в салоне, работу автоматической парковки из-за некорректного определения расстояния, замерзающие скрытые дверные ручки.

Отмечен рост качества кузовных деталей благодаря оптимизации производственных процессов. Проблему с ручками постепенно решают за счёт установки модулей подогрева на заводском уровне.

Автомобили на новых источниках энергии превосходят автомобили на топливе: 152 против 172 PPH. Электрокары и гибриды быстрее модернизируются благодаря прямой модели продаж и постпродажного обслуживания с замкнутым циклом обратной связи, в результате чего инженеры получают информацию о недочётах быстрее.

В Китае насчитывается 14 отечественных брендов с показателем качества новых автомобилей выше среднего - 158 PPH. Среди них есть те, которые в течение трёх лет неизменно показывают хорошие результаты и не "гонят брак": Hongmeng Intelligent Driving (принадлежит Huawei), Nio, Li Auto, Venucia, Geely Auto, Lynk & Co и BYD.

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