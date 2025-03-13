Названы наиболее продаваемые подержанные авто

Авто.ру Бизнес назвал наиболее продаваемые подержанные автомобили. В экономклассе лидером спроса является Lada Granta, которую купили 11 701 раз. : в феврале средняя цена экземпляра б/у составила 656 841 рубль, средний срок продажи — 39 дней. Замыкают тройку лидеров Lada Vesta (8439 шт., 1 006 375 рублей, 40 дней) и Kia Rio (8210 шт., 1 260 234 рубля, 43 дня).

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Лидиры среднего класса — японские Toyota Camry (5407 шт., 2 700 253 рубля, 41 день) и Toyota RAV 4 (3215 шт., 2 918 689 рублей, 43 дня), а также чешская Skoda Octavia (2825 шт., 1 608 992 рубля, 49 дней).

В премиум-сегменте продолжают лидировать немецкие машины: это BMW 5-й серии (2575 шт., 4 077 842 рубля, 47 дней), Mercedes-Benz E-класса (2092 шт., 3 834 369 рублей, 47 дней) и BMW X5 (2013 шт., 6 317 706 рублей, 47 дней).

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Между тем, подержанные автомобили подорожали, но вариантов стало больше: количество объявлений постоянно растёт, но цены не стоят на месте.