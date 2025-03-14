Как отличить поддельную запчасть от оригинальной

Эксперт Новожилов: выявить поддельную запчасть стало сложнее. Такое мнение редакции Quto высказал Андрей Новожилов, руководитель отдела запасных частей компании «ААА Траксервис», официального дилера MAN, Sinotruk, Isuzu, Hyundai, Ambertruck и JAC. По его мнению, подделки увеличивают простои техники, повышают эксплуатационные расходы, а также угрожают безопасности перевозок.

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Практически на всех оригинальных деталях сейчас присутствуют несколько элементов защиты: фирменные голограммы, сложная полиграфия упаковки, гравировка серийных номеров, особые маркировки и т.д.

Многие компании внедряют QR-коды или штрих-коды на упаковке, которые можно отсканировать для проверки подлинности детали через официальный сайт или приложение.

Некоторые бренды разрабатывают онлайн-платформы для регистрации запчастей: при покупке оригинала покупатель или сервис вводит код детали на сайте производителя, активируя гарантию.

При этом эксперт отмечает, что выявить подделку становится сложнее. Производители контрафакта совершенствуют свои технологии, практически полностью копируя заводскую упаковку.

В некоторых случаях цена на поддельную деталь устанавливается лишь незначительно ниже оригинала, чтобы не насторожить покупателя. То есть цена сама по себе не гарантируют подлинность

Чтобы не стать жертвой контрафакта, автовладельцам рекомендуется проявлять повышенную бдительность при покупке и замене деталей. При малейших сомнениях — отказаться от установки детали.

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Ранее эксперт объяснил, как маркировка повлияет на рынок запчастей. Так, в феврале стартовала маркировка некоторых автозапчастей, которая притом значительно не должна повлиять на стоимость оригинальной продукции.