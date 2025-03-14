Какие машины 2023 года можно купить новыми у дилеров

На парковках дилеров и импортеров в России все еще хранятся новые машины, выпущенные два года назад.

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Как сообщает "Газета.Ru", сейчас эти автомобили можно приобрести со значительным дисконтом, помимо того, бонусом для них предлагается бесплатное техническое обслуживание.

По состоянию на начало месяца двухлетние ТС доступны у дилеров бренда Exeed в России. У них есть 18 таких машин - это два кроссовера RX, шесть TXL и 10 VX, а у марки Geely в свободной продаже имеются 13 автомобилей Monjaro 2023 года и такое же количество седанов Emgrand.

Есть в наличии и популярные Chery Tiggo 4 Pro, а также Arizzo 8, дисконт на последний достигает 200 тысяч рублей. В прайс-листах указаны по-прежнему рекомендованные розничные цены, но дилеры подчас готовы сделать более щедрые предложения на эти машины. В частности, можно получить скидку в 300 тысяч рублей на бюджетный Changan Alsvin.

Популярную в России Skoda Octavia китайской сборки возможно приобрести на 350 тысяч дешевле, чем такую же машину, но годом свежее. Цены на лифтбек 2023 года составляют 3,3 млн рублей в случае оплаты наличными.

Говоря о причинах наличия двухгодичных авто у дилеров на данный момент, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов предположил, что это вызвано не недостатками самих машин, а тем, что транспортные средства попали на площадки салонов не сразу, а после долгой логистики с завода изготовителя. По его словам, такая ситуация характерна прежде всего для Mazda, Toyota, Skoda, которые ввезены в Россию из других стран.

Заместитель гендиректора автомобильной группы "Авилон" по продажам новых машин Ренат Тюктеев заявил, что дольше всего у дилеров задерживаются бренды из luxury-сегмента, либо электромобили с низкой оборачиваемостью. Они реализуются чаще всего весной и летом, далее спрос на них падает, поэтому в продаже можно найти машины 2023 года.

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Ранее "РГ" писала о том, что каждый двадцатый проданный новый автомобиль выпущен в 2023 году.