Какие машины 2023 года можно купить новыми у дилеров с большими скидками
На парковках дилеров и импортеров в России все еще хранятся новые машины, выпущенные два года назад.
Как сообщает "Газета.Ru", сейчас эти автомобили можно приобрести со значительным дисконтом, помимо того, бонусом для них предлагается бесплатное техническое обслуживание.
По состоянию на начало месяца двухлетние ТС доступны у дилеров бренда Exeed в России. У них есть 18 таких машин - это два кроссовера RX, шесть TXL и 10 VX, а у марки Geely в свободной продаже имеются 13 автомобилей Monjaro 2023 года и такое же количество седанов Emgrand.
Есть в наличии и популярные Chery Tiggo 4 Pro, а также Arizzo 8, дисконт на последний достигает 200 тысяч рублей. В прайс-листах указаны по-прежнему рекомендованные розничные цены, но дилеры подчас готовы сделать более щедрые предложения на эти машины. В частности, можно получить скидку в 300 тысяч рублей на бюджетный Changan Alsvin.
Популярную в России Skoda Octavia китайской сборки возможно приобрести на 350 тысяч дешевле, чем такую же машину, но годом свежее. Цены на лифтбек 2023 года составляют 3,3 млн рублей в случае оплаты наличными.
Говоря о причинах наличия двухгодичных авто у дилеров на данный момент, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов предположил, что это вызвано не недостатками самих машин, а тем, что транспортные средства попали на площадки салонов не сразу, а после долгой логистики с завода изготовителя. По его словам, такая ситуация характерна прежде всего для Mazda, Toyota, Skoda, которые ввезены в Россию из других стран.
Заместитель гендиректора автомобильной группы "Авилон" по продажам новых машин Ренат Тюктеев заявил, что дольше всего у дилеров задерживаются бренды из luxury-сегмента, либо электромобили с низкой оборачиваемостью. Они реализуются чаще всего весной и летом, далее спрос на них падает, поэтому в продаже можно найти машины 2023 года.
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Ранее "РГ" писала о том, что каждый двадцатый проданный новый автомобиль выпущен в 2023 году.