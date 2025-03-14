Что сейчас происходит на заводе Xcite

По неофициальной информации, на "Автозаводе Санкт-Петербург" дособрали последние автомобили из ранее поставленных машинокомплектов. В дальнейшем поставок не ожидается, пишет канал "Русский автомобиль", оценивая запасы нераспроданных авто в 7-10 тысяч.

© Российская Газета

В пресс-службе "Автозавода Санкт-Петербург" заявили, что отказываются комментировать слухи.

"Автозавод Санкт-Петербург" - бывший завод Nissan. Здесь организована сборка двух кроссоверов, в основе которых лежат модели Chery: переднеприводного Xcite X-Cross 7 стоимостью от 2 499 000 рублей и Xcite X-Cross 8, который можно купить в том числе с 4х4, стартовая цена - от 2 999 000 рублей.

В условиях отсутствия официальной позиции остаётся лишь предполагать. Учитывая неудачный опыт АвтоВАЗа с компанией FAW и моделью X-Cross 5 на базе T55, можно предположить, что и с "Иксайтом" дело не выгорело.

С другой стороны, на фоне слухов о возвращении брендов в Россию, допускается мысль, что Nissan хочет свой завод в Петербурге обратно. И право на это имеет: при уходе в 2022 году договором был предусмотрен опцион обратного выкупа своих активов.

В таком случае Nissan бы оказался на коне. Сейчас японский автопроизводитель находится, мягко говоря, не в самой лучшей форме. Процессом восстановления назначен руководить испанец Айвен Эспиноза. Возвращение в Россию на данном этапе дало бы японцам колоссальные преимущества: свой завод - конкурентные цены благодаря экономии на утильсборе, любовь россиян к бренду, которая на фоне тотального засилия китайцами вспыхнет с новой силой.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Однако, подчеркнём, что это лишь предположения, которые подтвердит или опровергнет лишь время. Или более открытая позиция представителей Xcite.