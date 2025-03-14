Как избежать ДТП на мотоцикле

По статистике ГИБДД, именно в начале весны увеличивается число ДТП. К середине лета этот показатель достигает пика и затем начинает снижаться, резко падая в декабре — за счет владельцев легковушек, которые зимой не садятся за руль.

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Обычно ликбезы в отношении участников дорожного движения готовятся для автомобилистов. Адвокат, специалист по уголовному праву Владимир Глыбочка в беседе с «Южным Федеральным» рассказал, как владельцу мотоцикла ем.

По словам эксперта, байкеры находятся в особой зоне риска по попаданию в аварии из-за открытия мотосезона весной.

Глыбочка отметил, что 2-колесный транспорт менее устойчив на неровной дороге, чем 4-колесный. Соответственно, мотоциклисты и их пассажиры уязвимее, чем водители авто: даже небольшое столкновение может привести к серьезным травмам и смерти.

В случае ДТП, повлекшее гибель или вред здоровью человека, возбуждается уголовное дело.

Эксперт дал «юридический минимум» для мотоциклистов, чтобы избежать такой ситуации.

Обвиняемым в этом случае может стать не только водитель мотоцикла, но и его владелец.

Если вы попали в ДТП, управляя своим мотоциклом, то можете быть привлечены к ответственности за нарушение ПДД. В список входит опасное вождение, а также несоблюдение дистанции, непринятие во внимание дорожных условий при выборе скоростного режима, мелкие неисправности в транспорте и другое.

В случае причинения тяжкого вреда здоровью участнику движения мотоциклиста могут приговорить к оплате лечения пострадавшего на протяжении всей его жизни. Эксперты должны доказать, что именно ваше нарушение привело к аварии и ее последствиям. Задача адвоката состоит в доказательстве, что вы сделали все возможное, чтобы избежать ДТП.

Управление мотоциклом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения является умышленным созданием опасности. Даже если байкер фактически не являетесь причиной ДТП, скорее всего, его признают виновным, подчеркнул юрист.

Пассажиры, как отметил Глыбочка, могут усугубить ситуацию. Перевозка пассажира без соблюдения мер безопасности снижает маневренность, а сам человек может попросту мешать управлять мотоциклом.

При желании сесть за руль мотоцикла юрист рекомендует оценить трезво свои возможности, умения и исправность транспорта. Эксперт призвал не рисковать и не доводить до ДТП.

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