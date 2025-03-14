Toyota Camry стала самым ввозимым не китайским авто в 2024 году

По итогам 2024 года в РФ было ввезено более 181 тысячи новых легковых автомобилей по схеме параллельного импорта. Почти половина - 46,5% - приходится на модели китайских брендов. Глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков составил список "глобальной альтернативы" - моделей марок, "белый" импорт которых стал невозможен с 2022 года.

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Лидером списка оказался седан Toyota Camry с долей 6,1% в рассматриваемом сегменте. Второе место - кроссовер Toyota RAV4 (5,5%). В тройку популярных у россиян моделей по параимпорту также вошёл BMW X3 с долей 3,1%.

Далее идут Hyundai Elantra (3,0 %), Kia Seltos (2,4%), BMW X7 (2,2%), Lexus RX (2,0%), Toyota LC 300 (2,0%), Mazda CX-5 (2,0%), Mitsubishi Outlander (1,8%).

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