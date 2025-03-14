Как безопасно заменить шины своими силами

Эксперты СберАвто дали рекомендации для безопасного самостоятельного шиномонтажа

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В ближайшее время многие водители захотят сменить зимние шины на летние, но не все пойдут в автосервис и шиномонтаж.

Между тем, замена колес на первый взгляд кажется простой задачей, но без должных навыков и оборудования может привести к неприятным последствиям.

Если вы всё же решили менять колеса самостоятельно, эксперты СберАвто рекомендуют учесть несколько моментов.

Риски самостоятельного шиномонтажа

Главная опасность – неправильный монтаж шины на диск. Без опыта и специального оборудования это сложно выполнить правильно. Самостоятельно стоит менять только колеса в сборе.

Также важно аккуратно поднимать автомобиль: домкрат должен быть установлен на твёрдой и ровной поверхности, иначе есть риск, что машина сорвется и упадет. За зиму крепеж часто закисает, и его трудно открутить без подходящего инструмента, что может привести к повреждению резьбы.

Проверка состояния шин

При самостоятельной замене шин сложно оценить их состояние. Важно тщательно осмотреть покрышки на наличие повреждений, таких как трещины или грыжи.

Также следует проверить глубину протектора (не менее 3 мм), чтобы обеспечить безопасность.

Балансировка колес

Важно помнить, что балансировка колес – это обязательная процедура, которую нельзя выполнить самостоятельно. Без нее на высокой скорости могут возникать вибрации, что ухудшает управляемость и увеличивает нагрузку на подвеску.

Что нужно для самостоятельного шиномонтажа (когда нет вариантов)

Если вы все же решили заменить шины сами, выберите ровную площадку, например, твердое бетонное или асфальтовое покрытие без уклона. Домкрат должен быть установлен в местах, указанных в инструкции к автомобилю, а под колеса следует подложить упоры для безопасности. Перед подъемом ослабьте болты, а если они прикипели, используйте проникающую смазку.

Техника безопасности при откручивании болтов

Болты нужно откручивать равномерно и крест-накрест, чтобы избежать перекоса. Избегайте применения чрезмерной силы, чтобы не повредить крепеж.

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Заключение

После установки колес следует проверить давление в шинах и довести его до рекомендованного уровня.