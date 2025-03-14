Названы самые надежные кроссоверы до пяти лет

Автомобильный портал WhatCar после проведения опроса среди своих читателей перечислил топ-10 самых практичных компактных SUV не старше пяти лет.

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Согласно данным исследования, лидером списка стал Mini Countryman второго поколения, выпускавшийся с 2017 по 2024 год. Автомобиль назвали самым надежным малолитражным кроссовером на вторичном рынке, с показателем в 99,7%.

На второй строчке оказался немецкий Audi Q2 c рейтингом надежности в 99,5%.

Замыкает тройку корейский Hyundai Kona с гибридной силовой установкой - 98,2%. Семь процентов респондентов были недовольны работой электроники и штатной навигации машины.

Также в топ-10 вошли Dacia Duster (98,8%), бензиновый Hyundai Kona (98,7%), Volkswagen T-Roc (98,4%), Volkswagen T-Cross (98%), Suzuki Vitara (97,7%), Honda HR-V (97,1%) и Toyota C-HR (96,8%). По мнению читателей, эти автомобили имели минимальное количество серьезных проблем во время эксплуатации и показали высокую надежность, что выделяет их на фоне остальных брендов и моделей.

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