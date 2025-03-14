Россияне предпочли электромобилям углеводородные авто

Электромобили сейчас, увы – роскошь, а не актуальность. Рынок – в пике, мода угасает, да и проблемы с ЭЗС глобально так и не решены. Даже Zeekr от 5 миллионов – для избранных. При этом бюджетные «электрички» вроде Evolute и «Москвича 3е» едва держатся на плаву. Электрокар в России хорошо лишь для тех, кто может позволить себе загородный особняк. Господдержка? Формальность. Дальние поездки? О чём вы? Забудьте! Россияне выбирают то, что доступнее и ближе сердцу. Судьба электромобилей в России – в тумане: пока это скорее забава, чем массовый личный транспорт.

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«Зелёная» иллюзия

Мираж рассеивается? Продажи новых электромобилей не оправдали надежд дилеров. Рецессия душит их уже восемь месяцев подряд, пишет «Автостат». Причины провала в сегменте «зелёных» авто скрывались в клубке закономерностей. А проявились они, столкнувшись с рыночной конъюнктурой. Померкший интерес к электрокарам – лишь эхо общего спада, который поразил весь российский авторынок, говорит основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин.

«Давит на рынок высокая ключевая ставка ЦБ. Беспокоит затоваренность – слишком много машин завезли в Россию перед Новым годом, особенно электромобилей. Закупались по-максимуму до повышения утильсбора. А сегодня всё пылится: спрос ниже предложения. Ждём оздоровления, надеемся, попутный ветер подхватит и «электрички». Их продажи, в сравнении с бензиновыми собратьями, оставляют желать лучшего. Одна из причин – слабая инфраструктура. Электромобили – удел крупных городов, хотя, стоит отметить, в Москве инфраструктура развивается стремительно», – отмечает специалист.

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Я твоя игрушка

Российский рынок электромобилей – это причудливый феномен. Лидер продаж, по оценкам аналитиков – Zeekr, проникает в Россию окольными путями, а цена его начинается от 5 миллионов рублей. Да и в целом, электрокар в России – это не средство передвижения, а скорее, статусный аксессуар, дорогая и модная игрушка для городских улиц и респектабельных пригородов, считает партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Как правило, электромобиль в семье – даже не второй, а третий, а то и четвёртый. И используется он владельцами, живущими в загородном особняке или в элитном доме в Москве с подземным паркингом и розеткой. Покупают «электрички» для поездок по городу, можно парковаться бесплатно. Но ЭЗС, по мировым меркам, мало. Систем, по которым можно отследить наличие свободных мест, не достаточно. То есть, если кто и покупает электромобиль, то он должен быть богатым. А таких людей немного. Был всплеск моды, она потихоньку проходит. Поэтому рынок электромобилей постепенно падает», – рассуждает эксперт.

© Кристина Кормилицына / РИА Новости

Трудности перехода

Собственная домашняя «заправка», конечно, избавляет от головной боли с зарядкой электромобиля – это факт. Но всё же, когда выезжаешь в город, и когда приспичит подзарядиться, то поиски свободной ЭЗС могут превратиться в квест с непредсказуемым финалом. Пока ты сторонний наблюдатель, кажется, что все зарядные станции пустуют. Но стоит стать владельцем «электрички», как иллюзия рассеивается, и реальность «бьёт током» суровой действительности, рассказывает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Да и это, пожалуй, не самое главное. Всё-таки жить в городе – это одно, а отправиться в путешествие – это другое. Надо понимать, если едешь на большой скорости, заряд заканчивается быстро. На трассах «заправок» не хватает. Поэтому большинство предпочитает машины с ДВС. Ну – и в принципе, они более доступны. Льготы, которые даются для электромобилей (например, проезд по платной трассе), эффекта не дают. Таких машин единицы, к тому же для дальних поездок по России они в принципе не подходят. В общем, россияне делают свои выводы», – указывает специалист.

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Без ажиотажа

Не в последнюю очередь, поэтому приходится констатировать провал рынка электромобилей. И без того не пользовавшиеся всенародной любовью, они привлекали немногих ценителей. Скорее – как относительный доступ в мир «премиума», продолжает Хайцеэр. Средний и малый классы так и не нашли отклика в сердцах россиян. Отечественное производство, ориентированное, прежде всего, на ведомственные нужды, пока обеспечивает им хрупкое существование. Пока действуют госзакупки, «электричкам» место под солнцем найдётся.

«Я думаю, что принципиально в ближайшее время тенденция не изменится, и вместе с остальным авторынком будут падать и продажи электромобилей. Если бы путь был взят на развитие городского электротранспорта, в первую очередь, для жилищно-коммунальных служб, я бы это понимал. Но сегодня электрический автомобиль для среднестатистического человека недоступен. К тому же, мы пока «страна углеводородов», и нам понятнее и приятнее будет заправляться традиционным видом топлива, а не задумываться об экологии или о чём-то ещё», – подчёркивает эксперт.

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Лейтмотив рынка

Тем временем, в мире наметилась общая тенденция – народ немного спокойнее стал относиться к электромобилям. Похоже, эта мода потихоньку докатывается и до России, добавляет в свою очередь Моржаретто. Так что каких-то всплесков по продажам «электричек» вряд ли стоит ожидать. К тому же, по его словам, у властей сейчас иные заботы, кроме как поддерживать рынок электромобилей. Конечно, государство не бросает на произвол судьбы этот сегмент, но сейчас делает это чисто формально. Взять, например, так называемые бюджетные Evolute и «Москвич 3е»: они находятся на третьем-пятом местах по продажам.

Лояльность условий

Пусть и формально, но всё же благосклонно относится государство к отечественным производителям электромобилей, отмечает со своей стороны Забелин. В качестве примера можно упомянуть столичный «Москвич 4е» и многообещающий «Атом», которому пророчат ощутимую государственную поддержку.

© Пресс-служба "Атом"

Новые модели

По информации Минпромторга Республики Татарстан, первый серийный образец «Атома» сойдёт с конвейера уже в середине лета. Что же касается столичной электрочетвёрки, то ее появление окутано пока лишь туманными слухами. Однако, если у «Москвича» в сегменте электромобилей действительно появится целая линейка, можно с уверенностью говорить о том, что Россия не намерена отказываться от планов развития электротранспорта в будущем.

Правила игры

Увы, не все разделяют радужные перспективы будущего электромобилей в России. Отечественным машинам приходится соперничать с зарубежными электрокарами, даже ввезёнными альтернативными маршрутами. И без завоевания лояльности покупателей не обойтись. Важно повышать качество и обеспечивать достойный послепродажный сервис.

© Сергей Карпухин / ТАСС

Прочь стереотипы

Необходимо учитывать и привычки потребителя, ведь российские автолюбители, как правило, консервативны и предпочитают известные и проверенные марки. Электромобиль, особенно российского производства, пока видится им как неоднозначный эксперимент.

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Чтобы изменить это представление, придётся не словами, а новыми моделями убеждать, что отечественные «электрички» – это и экологичность, и экономия, и практичность.